Ціна Razor Network (RAZOR)
Поточна ціна Razor Network (RAZOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 163.34K USD. Ціна RAZOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Razor Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Razor Network протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 561.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Razor Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Razor Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Razor Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Razor Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.10%
|30 днів
|$ 0
|-77.20%
|60 днів
|$ 0
|-81.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Razor Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.10%
-44.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.
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