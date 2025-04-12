Сьогоднішня ціна Razor Network (RAZOR)

Поточна ціна Razor Network (RAZOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 163.34K USD. Ціна RAZOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Razor Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Razor Network протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 561.19M USD

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