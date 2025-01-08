Сьогоднішня ціна Raze Network (RAZE)

Поточна ціна Raze Network (RAZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.27K USD. Ціна RAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raze Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.60K USD

- зміна ціни Raze Network протягом дня — -8.33%

- циркуляційна пропозиція – 67.28M USD

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