Ціна Raze Network (RAZE)
Поточна ціна Raze Network (RAZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.27K USD. Ціна RAZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raze Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.60K USD
- зміна ціни Raze Network протягом дня — -8.33%
- циркуляційна пропозиція – 67.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raze Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raze Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raze Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raze Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.33%
|30 днів
|$ 0
|-18.55%
|60 днів
|$ 0
|-10.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raze Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-8.33%
-11.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About Raze Network Raze Network is a cross-chain privacy protocol. It is built as a native privacy layer that can provide end-to-end anonymity for the entire DeFi stack. The Raze Network applies zkSNARKs to the Zether framework to build a second-layer decentralized anonymous module. The objective of Raze Network is to enable cross-chain privacy-preserving payment and trading systems while protecting the transparency of your assets and behaviors from surveillance.
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