Ціна RAYS (RAYS)
Поточна ціна RAYS (RAYS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RAYS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.17 USD
- зміна ціни RAYS протягом дня — -3.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RAYS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RAYS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RAYS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RAYS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.83%
|30 днів
|$ 0
|-13.37%
|60 днів
|$ 0
|-10.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RAYS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.24%
-3.83%
-1.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RAYS is a game token of MyCryptoHeroes. RAYS is used to mint Soul, the in-game NFT of MyCryptoHeroes.
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