Сьогоднішня ціна RAYS (RAYS)

Поточна ціна RAYS (RAYS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAYS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RAYS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.17 USD

- зміна ціни RAYS протягом дня — -3.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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