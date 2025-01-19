Сьогоднішня ціна RAYN (AKTIO)

Поточна ціна RAYN (AKTIO) сьогодні становить 0.15575 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKTIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RAYN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.10K USD

- зміна ціни RAYN протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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