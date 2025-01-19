Ціна RAYN (AKTIO)
Поточна ціна RAYN (AKTIO) сьогодні становить 0.15575 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKTIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RAYN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.10K USD
- зміна ціни RAYN протягом дня — -1.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RAYN до USD становила $ -0.0018785528685852.
За останні 30 днів зміна ціни RAYN до USD становила $ -0.0336886627.
За останні 60 днів зміна ціни RAYN до USD становила $ -0.0589726193.
За останні 90 днів зміна ціни RAYN до USD становила $ -0.1065821741582893.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0018785528685852
|-1.19%
|30 днів
|$ -0.0336886627
|-21.62%
|60 днів
|$ -0.0589726193
|-37.86%
|90 днів
|$ -0.1065821741582893
|-40.62%
Останній аналіз цін RAYN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-1.19%
-6.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rayn is a mobile application that combines the efficiency and practical features of digital payments with the latest wealth management tools for currencies and alternate investment strategies.
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