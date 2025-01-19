Ціна Ray Network (XRAY)
Поточна ціна Ray Network (XRAY) сьогодні становить 0.00736949 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ray Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48K USD
- зміна ціни Ray Network протягом дня — -10.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ray Network до USD становила $ -0.000902940637528333.
За останні 30 днів зміна ціни Ray Network до USD становила $ +0.0202270111.
За останні 60 днів зміна ціни Ray Network до USD становила $ +0.2033462682.
За останні 90 днів зміна ціни Ray Network до USD становила $ +0.0066675052815579383.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000902940637528333
|-10.91%
|30 днів
|$ +0.0202270111
|+274.47%
|60 днів
|$ +0.2033462682
|+2,759.30%
|90 днів
|$ +0.0066675052815579383
|+949.81%
Останній аналіз цін Ray Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.95%
-10.91%
+43.51%
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