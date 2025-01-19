Сьогоднішня ціна Ray Network (XRAY)

Поточна ціна Ray Network (XRAY) сьогодні становить 0.00736949 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ray Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48K USD

- зміна ціни Ray Network протягом дня — -10.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін XRAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XRAY.