Сьогоднішня ціна RAXOL

Поточна ціна RAXOL (RAXOL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAXOL до USD становить $ 0 за RAXOL.

RAXOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 623,787, з циркуляційною пропозицією у 1.00B RAXOL. Протягом останніх 24 годин RAXOL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00409227, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RAXOL змінився на -5.77% за останню годину та на -5.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.75K.

Ринкова інформація щодо RAXOL (RAXOL)

Ринкова капіталізація $ 623.79K$ 623.79K $ 623.79K Обсяг (за 24 год) $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 623.79K$ 623.79K $ 623.79K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація RAXOL — $ 623.79K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.75K. Циркуляційна пропозиція RAXOL — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 623.79K.