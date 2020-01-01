Токеноміка RavenQuest (QUEST) Дізнайтеся ключову інформацію про RavenQuest (QUEST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RavenQuest (QUEST) RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Офіційний вебсайт: https://www.ravenquest.io Whitepaper: https://whitepaper.ravenquest.io/ Купити QUEST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RavenQuest (QUEST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RavenQuest (QUEST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,46M $ 3,46M $ 3,46M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 75,05M $ 75,05M $ 75,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 46,13M $ 46,13M $ 46,13M Історичний максимум: $ 0,128556 $ 0,128556 $ 0,128556 Історичний мінімум: $ 0,04415108 $ 0,04415108 $ 0,04415108 Поточна ціна: $ 0,04644448 $ 0,04644448 $ 0,04644448 Дізнайтеся більше про ціну RavenQuest (QUEST)

Токеноміка RavenQuest (QUEST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RavenQuest (QUEST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUEST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUEST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUEST, досліджуйте ціну токена QUEST в реальному часі!

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