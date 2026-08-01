Сьогоднішня ціна Ravenhood

Поточна ціна Ravenhood (RVH) сьогодні становить $ 0.00157285, зі зміною 7.18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RVH до USD становить $ 0.00157285 за RVH.

Ravenhood наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 157,311, з циркуляційною пропозицією у 100.00M RVH. Протягом останніх 24 годин RVH торгувався між $ 0.0014551 (мінімум) та $ 0.0015887 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00195539, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RVH змінився на +1.50% за останню годину та на +17.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14.02K.

Ринкова інформація щодо Ravenhood (RVH)

Ринкова капіталізація $ 157.31K$ 157.31K $ 157.31K Обсяг (за 24 год) $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 157.31K$ 157.31K $ 157.31K Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ravenhood — $ 157.31K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14.02K. Циркуляційна пропозиція RVH — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 157.31K.