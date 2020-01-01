Токеноміка Raven Protocol (RAVEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Raven Protocol (RAVEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Raven Protocol (RAVEN) Raven Protocol's specific use case is to perform AI training where speed is the key. We're taking a 1M image dataset that takes 2-3 weeks to train on AWS down to 2-3 hours on Raven. AI companies will be able to train models better and faster. Raven Protocol is creating a self-sustaining and dynamic ecosystem for: Customers who want to train their AI engines; and/or Contributors who would like to share their compute resources in the form of Computers, Smartphones, or even a server rack. Raven Tokens (RAVEN) will work as the common ground to facilitate a secure transaction that will take place inside our ecosystem. Enterprise clients who want to rent compute power will do so with RAVEN and contributors of the compute power will be rewarded in RAVEN. Raven is creating a network of compute nodes that utilize idle compute power for the purposes of AI training where speed is the key. A native token is the key to bootstrapping a nascent network. We want to incentivize and reward people all over the world to contribute their compute power to our network. Additionally, we will reward token holders for running masternodes which will be responsible for orchestrating the training of various deep neural networks. Our consensus mechanism is something we call Proof-of-Calculation. Proof-of-Calculation will be the primary guideline for the regulation and distribution of incentives to the compute nodes in the network. Following are the two prime deciders for the incentive distribution: Speed: Depending upon how fast a node can perform gradient calculations (in a neural network) and return it back to the Gradient Collector. Redundancy: The 3 fastest redundant calculation will only qualify for receiving the incentive. This will make sure that the gradients that are getting returned are genuine and of the highest quality. Офіційний вебсайт: http://www.ravenprotocol.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1FAaVKkg_CjxMj-n1yHZc6ufcVDtOU1Ct/view?usp=sharing Купити RAVEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Raven Protocol (RAVEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Raven Protocol (RAVEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 367,62K $ 367,62K $ 367,62K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 4,44B $ 4,44B $ 4,44B FDV (повністю розведена вартість): $ 828,61K $ 828,61K $ 828,61K Історичний максимум: $ 0,00454777 $ 0,00454777 $ 0,00454777 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Raven Protocol (RAVEN)

Токеноміка Raven Protocol (RAVEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Raven Protocol (RAVEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAVEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAVEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAVEN, досліджуйте ціну токена RAVEN в реальному часі!

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