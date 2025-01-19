Ціна RatWifHat (RATWIF)
Поточна ціна RatWifHat (RATWIF) сьогодні становить 0.00004178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RATWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RatWifHat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.69 USD
- зміна ціни RatWifHat протягом дня — +16.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RatWifHat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RatWifHat до USD становила $ +0.0000086080.
За останні 60 днів зміна ціни RatWifHat до USD становила $ -0.0000036937.
За останні 90 днів зміна ціни RatWifHat до USD становила $ -0.00000293330640138833.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.19%
|30 днів
|$ +0.0000086080
|+20.60%
|60 днів
|$ -0.0000036937
|-8.84%
|90 днів
|$ -0.00000293330640138833
|-6.56%
Останній аналіз цін RatWifHat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.53%
+16.19%
+38.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RatWif is a meme project on Solana Chain and developing several meme art products.
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RM0.00018801
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¥0.0065289606
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