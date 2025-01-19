Сьогоднішня ціна RatWifHat (RATWIF)

Поточна ціна RatWifHat (RATWIF) сьогодні становить 0.00004178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RATWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RatWifHat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 120.69 USD

- зміна ціни RatWifHat протягом дня — +16.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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