Сьогоднішня ціна ratthew

Поточна ціна ratthew (RATTHEW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RATTHEW до USD становить $ 0 за RATTHEW.

ratthew наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 318,35, з циркуляційною пропозицією у 1,00B RATTHEW. Протягом останніх 24 годин RATTHEW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RATTHEW змінився на -0,24% за останню годину та на -1,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ratthew (RATTHEW)

Ринкова капіталізація $ 11,32K$ 11,32K $ 11,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,32K$ 11,32K $ 11,32K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ratthew — $ 11,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RATTHEW — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,32K.