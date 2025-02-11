Ціна ratsDAO (RAT)
Поточна ціна ratsDAO (RAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ratsDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.82 USD
- зміна ціни ratsDAO протягом дня — -1.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ratsDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ratsDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ratsDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ratsDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.19%
|30 днів
|$ 0
|-18.66%
|60 днів
|$ 0
|-31.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ratsDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-1.19%
-1.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ratsDAO is initiated by a group of loyal users and $rats whales within the rats community. It aims to support the development of rats inscription and get it known by every crypto holder. ratsDAO aims to encouraging more cryptocurrency users to embrace BRC-20 and rats inscription. Finally, to be the NBest DAO of BRC-20 inscriptions.
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