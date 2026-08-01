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Поточна ціна Rato The Rat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RATO становить 98,426 USD. Відстежуйте оновлення цін RATO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Rato The Rat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RATO становить 98,426 USD. Відстежуйте оновлення цін RATO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RATO

Інформація про ціну RATO

Що таке RATO

Офіційний вебсайт RATO

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Ціна Rato The Rat (RATO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RATO до USD:

$0.000000234529
$0.000000234529$0.000000234529
-1.80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Rato The Rat (RATO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:09:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Rato The Rat

Поточна ціна Rato The Rat (RATO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RATO до USD становить $ 0 за RATO.

Rato The Rat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 98,426, з циркуляційною пропозицією у 420.69B RATO. Протягом останніх 24 годин RATO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RATO змінився на -0.89% за останню годину та на -11.88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rato The Rat (RATO)

$ 98.43K
$ 98.43K$ 98.43K

--
----

$ 98.43K
$ 98.43K$ 98.43K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Rato The Rat — $ 98.43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RATO — 420.69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98.43K.

Історія ціни Rato The Rat у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.89%

-2.23%

-11.88%

-11.88%

Історія ціни Rato The Rat (RATO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rato The Rat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rato The Rat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rato The Rat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rato The Rat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2.23%
30 днів$ 0-7.52%
60 днів$ 0-2.04%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Rato The Rat

Прогноз ціни Rato The Rat (RATO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RATO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Rato The Rat (RATO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Rato The Rat потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Rato The Rat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RATO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Rato The Rat.

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Ресурс Rato The Rat (RATO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemMeme

Про Rato The Rat

Рато — огляд щура За словами його редактора, Метт Ф'юрі, творець Пепе-жаби, працює над новою книгою, у якій з’явиться персонаж на ім’я Рато — щур. Рато — це також мем-монета, запущена на блокчейні Ethereum, загальна кількість якої становить 420 690 000 000. Токен не має жодних комісій за транзакції та постійно вилучає ліквідність; він поєднує характерний художній стиль Ф'юрі зі спільнотою блокчейну та мем-функціональністю.

Яка зараз ціна Rato The Rat?

Rato The Rat торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -2.23% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як RATO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -2.23% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо RATO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Rato The Rat виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Ethereum Ecosystem?

У сегменті Meme,Ethereum Ecosystem RATO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Rato The Rat?

Ринкова капіталізація ₴4338254.41717426784000 розташовує RATO на #5811 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують RATO?

Rato The Rat згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку RATO?

З 420690000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Rato The Rat

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:09:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Rato The Rat (RATO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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