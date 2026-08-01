Рато — огляд щура За словами його редактора, Метт Ф'юрі, творець Пепе-жаби, працює над новою книгою, у якій з’явиться персонаж на ім’я Рато — щур. Рато — це також мем-монета, запущена на блокчейні Ethereum, загальна кількість якої становить 420 690 000 000. Токен не має жодних комісій за транзакції та постійно вилучає ліквідність; він поєднує характерний художній стиль Ф'юрі зі спільнотою блокчейну та мем-функціональністю.

Яка зараз ціна Rato The Rat?

Rato The Rat торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -2.23% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як RATO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -2.23% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо RATO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Rato The Rat виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Ethereum Ecosystem?

У сегменті Meme,Ethereum Ecosystem RATO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Rato The Rat?

Ринкова капіталізація ₴4338254.41717426784000 розташовує RATO на #5811 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують RATO?

Rato The Rat згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку RATO?

З 420690000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.