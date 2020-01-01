Токеноміка Ratio1 (R1) Дізнайтеся ключову інформацію про Ratio1 (R1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ratio1 (R1) Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers. Офіційний вебсайт: https://ratio1.ai Whitepaper: http://ratio1.ai/whitepaper Купити R1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ratio1 (R1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ratio1 (R1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Загальна пропозиція: $ 4,33M $ 4,33M $ 4,33M Циркуляційна пропозиція: $ 932,93K $ 932,93K $ 932,93K FDV (повністю розведена вартість): $ 10,90M $ 10,90M $ 10,90M Історичний максимум: $ 9,04 $ 9,04 $ 9,04 Історичний мінімум: $ 1,79 $ 1,79 $ 1,79 Поточна ціна: $ 2,52 $ 2,52 $ 2,52 Дізнайтеся більше про ціну Ratio1 (R1)

Токеноміка Ratio1 (R1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ratio1 (R1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів R1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів R1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку R1, досліджуйте ціну токена R1 в реальному часі!

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