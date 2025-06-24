Сьогоднішня ціна Ratio1 (R1)

Поточна ціна Ratio1 (R1) сьогодні становить 5,13 USD з ринковою капіталізацією $ 14,87M USD. Ціна R1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ratio1:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ratio1 протягом дня — +36,27%

- циркуляційна пропозиція – 3,07M USD

Отримуйте оновлення цін R1 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни R1.