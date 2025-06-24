Ціна Ratio1 (R1)
Поточна ціна Ratio1 (R1) сьогодні становить 5,13 USD з ринковою капіталізацією $ 14,87M USD. Ціна R1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ratio1:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ratio1 протягом дня — +36,27%
- циркуляційна пропозиція – 3,07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ratio1 до USD становила $ +1,37.
За останні 30 днів зміна ціни Ratio1 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ratio1 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ratio1 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,37
|+36,27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ratio1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7,49%
+36,27%
+2,12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.
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