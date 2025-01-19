Ціна Ratio Protocol (RATIO)
Поточна ціна Ratio Protocol (RATIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RATIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ratio Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 465.36 USD
- зміна ціни Ratio Protocol протягом дня — -2.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ratio Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ratio Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ratio Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ratio Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.80%
|30 днів
|$ 0
|-45.42%
|60 днів
|$ 0
|-42.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ratio Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.70%
-2.80%
-5.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ratio Finance is a Quantitative Risk Assessment Protocol. It’s first use case is allowing investors in the Solana ecosystem to extend the capabilities of their liquidity provisioning efforts by minting stable coins (USDr), using their LP tokens as collateral. Our mission is to unlock the liquidity of Solana’s assets and minimize the downside risk for liquidity providers in the DeFi ecosystem with complete transparency.
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