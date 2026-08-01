Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Ratehopper AI сьогодні становить 0.00104738 USD. Ринкова капіталізація ROO становить 309,411 USD. Відстежуйте оновлення цін ROO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ratehopper AI сьогодні становить 0.00104738 USD. Ринкова капіталізація ROO становить 309,411 USD. Відстежуйте оновлення цін ROO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ROO

Інформація про ціну ROO

Що таке ROO

Офіційний вебсайт ROO

Токеноміка ROO

Прогноз ціни ROO

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ratehopper AI

Ціна Ratehopper AI (ROO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ROO до USD:

$0.00102717
$0.00102717$0.00102717
-4.80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ratehopper AI (ROO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:09:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ratehopper AI

Поточна ціна Ratehopper AI (ROO) сьогодні становить $ 0.00104738, зі зміною 2.92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROO до USD становить $ 0.00104738 за ROO.

Ratehopper AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 309,411, з циркуляційною пропозицією у 294.63M ROO. Протягом останніх 24 годин ROO торгувався між $ 0.00107291 (мінімум) та $ 0.00109974 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00440741, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROO змінився на -4.36% за останню годину та на -7.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 34.21.

Ринкова інформація щодо Ratehopper AI (ROO)

$ 309.41K
$ 309.41K$ 309.41K

$ 34.21
$ 34.21$ 34.21

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

294.63M
294.63M 294.63M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ratehopper AI — $ 309.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 34.21. Циркуляційна пропозиція ROO — 294.63M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.05M.

Історія ціни Ratehopper AI у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00107291
$ 0.00107291$ 0.00107291
Мін. за 24 год
$ 0.00109974
$ 0.00109974$ 0.00109974
Макс. за 24 год

$ 0.00107291
$ 0.00107291$ 0.00107291

$ 0.00109974
$ 0.00109974$ 0.00109974

$ 0.00440741
$ 0.00440741$ 0.00440741

$ 0
$ 0$ 0

-4.36%

-2.91%

-7.42%

-7.42%

Історія ціни Ratehopper AI (ROO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ratehopper AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ratehopper AI до USD становила $ -0.0002180389.
За останні 60 днів зміна ціни Ratehopper AI до USD становила $ -0.0003818311.
За останні 90 днів зміна ціни Ratehopper AI до USD становила $ +0.000000000423367079.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2.91%
30 днів$ -0.0002180389-20.81%
60 днів$ -0.0003818311-36.45%
90 днів$ +0.000000000423367079+0.00%

Прогноз ціни Ratehopper AI

Прогноз ціни Ratehopper AI (ROO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ROO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Ratehopper AI (ROO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ratehopper AI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ratehopper AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ROO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ratehopper AI.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ratehopper AI (ROO)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про Ratehopper AI

Яка зараз ринкова ціна Ratehopper AI?

Ratehopper AI оцінюється в ₴0.0461646405569664992000, зі зміною -2.91% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ROO?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ROO у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Ratehopper AI у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ROO?

Обігова кількість становить 294627845.97227186, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Ratehopper AI?

Ratehopper AI згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ROO виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem, імпульс ROO залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Ratehopper AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:09:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ratehopper AI (ROO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Ratehopper AI

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3280
$0.3280$0.3280

+228.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.38652
$0.38652$0.38652

-9.30%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01899
$0.01899$0.01899

+2.92%

AurumX

AurumX

UMX

$0.13067
$0.13067$0.13067

-25.24%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.002000
$0.002000$0.002000

+53.84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00564
$0.00564$0.00564

+25.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003011
$0.0003011$0.0003011

+13.62%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.5148
$2.5148$2.5148

+3.91%

龙虾

龙虾

龙虾

$0.021181
$0.021181$0.021181

+8.25%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?