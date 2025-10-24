Інформація щодо ціни Ratecoin (RATE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +7,15% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,30%

Актуальна ціна Ratecoin (RATE) становить --. За останні 24 години RATE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RATE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RATE змінився на -0,16% за останню годину, +7,15% за 24 години та на +3,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ratecoin (RATE)

Ринкова капіталізація $ 131,51K$ 131,51K $ 131,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131,51K$ 131,51K $ 131,51K Циркуляційне постачання 984,52M 984,52M 984,52M Загальна пропозиція 984 517 004,764642 984 517 004,764642 984 517 004,764642

Поточна ринкова капіталізація Ratecoin — $ 131,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RATE — 984,52M, зі загальною пропозицією 984517004.764642. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131,51K.