Сьогоднішня ціна Ratatoot (RAT)

Поточна ціна Ratatoot (RAT) сьогодні становить 0.00000734 USD з ринковою капіталізацією $ 7.34K USD. Ціна RAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ratatoot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.61 USD

- зміна ціни Ratatoot протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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