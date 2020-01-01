Токеноміка RAT Escape (RAT) Дізнайтеся ключову інформацію про RAT Escape (RAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RAT Escape (RAT) RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Офіційний вебсайт: https://ratescape.xyz/ Купити RAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RAT Escape (RAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RAT Escape (RAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 663,31K $ 663,31K $ 663,31K Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 663,31K $ 663,31K $ 663,31K Історичний максимум: $ 0,01577369 $ 0,01577369 $ 0,01577369 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00066355 $ 0,00066355 $ 0,00066355 Дізнайтеся більше про ціну RAT Escape (RAT)

Токеноміка RAT Escape (RAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RAT Escape (RAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAT, досліджуйте ціну токена RAT в реальному часі!

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