Сьогоднішня ціна RAT Escape (RAT)

Поточна ціна RAT Escape (RAT) сьогодні становить 0.00090594 USD з ринковою капіталізацією $ 905.59K USD. Ціна RAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RAT Escape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.24K USD

- зміна ціни RAT Escape протягом дня — -10.13%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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