Інформація щодо ціни rasmr (RASMR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0017519 $ 0,0017519 $ 0,0017519 Мін. за 24 год $ 0,00189282 $ 0,00189282 $ 0,00189282 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0017519$ 0,0017519 $ 0,0017519 Макс. за 24 год $ 0,00189282$ 0,00189282 $ 0,00189282 Рекордний максимум $ 0,01259026$ 0,01259026 $ 0,01259026 Найнижча ціна $ 0,00138248$ 0,00138248 $ 0,00138248 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) +6,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +26,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +26,65%

Актуальна ціна rasmr (RASMR) становить $0,00188286. За останні 24 години RASMR торгувався між мінімумом у $ 0,0017519 і максимумом у $ 0,00189282, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RASMR становить $ 0,01259026, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00138248.

Що стосується короткострокових результатів, то RASMR змінився на -0,10% за останню годину, +6,96% за 24 години та на +26,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо rasmr (RASMR)

Ринкова капіталізація $ 393,47K$ 393,47K $ 393,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Циркуляційне постачання 208,97M 208,97M 208,97M Загальна пропозиція 999 996 485,672967 999 996 485,672967 999 996 485,672967

Поточна ринкова капіталізація rasmr — $ 393,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RASMR — 208,97M, зі загальною пропозицією 999996485.672967. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,88M.