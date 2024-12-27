Ціна Rari Governance (RGT)
Поточна ціна Rari Governance (RGT) сьогодні становить 0.196914 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна RGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rari Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.98 USD
- зміна ціни Rari Governance протягом дня — -3.69%
- циркуляційна пропозиція – 11.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rari Governance до USD становила $ -0.0075494453702064.
За останні 30 днів зміна ціни Rari Governance до USD становила $ -0.0672461506.
За останні 60 днів зміна ціни Rari Governance до USD становила $ -0.1045037957.
За останні 90 днів зміна ціни Rari Governance до USD становила $ +0.00906097764589014.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0075494453702064
|-3.69%
|30 днів
|$ -0.0672461506
|-34.15%
|60 днів
|$ -0.1045037957
|-53.07%
|90 днів
|$ +0.00906097764589014
|+4.82%
Останній аналіз цін Rari Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-3.69%
+6.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.
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