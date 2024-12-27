Сьогоднішня ціна Rari Governance (RGT)

Поточна ціна Rari Governance (RGT) сьогодні становить 0.196914 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна RGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rari Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.98 USD

- зміна ціни Rari Governance протягом дня — -3.69%

- циркуляційна пропозиція – 11.26M USD

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