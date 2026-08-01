Сьогоднішня ціна rarecoin

Поточна ціна rarecoin (RARECOIN) сьогодні становить $ 0,00164549, зі зміною 0,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RARECOIN до USD становить $ 0,00164549 за RARECOIN.

rarecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 446,41, з циркуляційною пропозицією у 9,99M RARECOIN. Протягом останніх 24 годин RARECOIN торгувався між $ 0,00164497 (мінімум) та $ 0,00165537 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03261541, тоді як історичний мінімум — $ 0,00144185.

У короткостроковій динаміці RARECOIN змінився на -- за останню годину та на -2,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,49.

Ринкова інформація щодо rarecoin (RARECOIN)

Ринкова капіталізація $ 16,45K$ 16,45K $ 16,45K Обсяг (за 24 год) $ 3,49$ 3,49 $ 3,49 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,45K$ 16,45K $ 16,45K Циркуляційне постачання 9,99M 9,99M 9,99M Загальна пропозиція 9 994 808,928573 9 994 808,928573 9 994 808,928573

Поточна ринкова капіталізація rarecoin — $ 16,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,49. Циркуляційна пропозиція RARECOIN — 9,99M, зі загальною пропозицією 9994808.928573. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,45K.