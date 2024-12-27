Сьогоднішня ціна Raptoreum (RTM)

Поточна ціна Raptoreum (RTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна RTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raptoreum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.92K USD

- зміна ціни Raptoreum протягом дня — -4.52%

- циркуляційна пропозиція – 4.89B USD

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