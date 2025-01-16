Ціна Raptor Finance (RPTR)
Поточна ціна Raptor Finance (RPTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RPTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raptor Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.66 USD
- зміна ціни Raptor Finance протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raptor Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raptor Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raptor Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raptor Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.81%
|30 днів
|$ 0
|-10.24%
|60 днів
|$ 0
|+16.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raptor Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+1.81%
+2.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Raptor finance is a decentralized, financial ecosystem designed by holders for holders. Our mission is to heal planet earth and stop climate change by allowing our holders to stake their tokens to generate yield for themselves and ecological projects.
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