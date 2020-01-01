Токеноміка Rapids (RPD) Дізнайтеся ключову інформацію про Rapids (RPD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rapids (RPD) We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date. Офіційний вебсайт: https://www.rapidsnetwork.io/ Купити RPD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rapids (RPD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rapids (RPD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,97K $ 2,97K $ 2,97K Загальна пропозиція: $ 19,05M $ 19,05M $ 19,05M Циркуляційна пропозиція: $ 10,39M $ 10,39M $ 10,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,45K $ 5,45K $ 5,45K Історичний максимум: $ 0,122474 $ 0,122474 $ 0,122474 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00028606 $ 0,00028606 $ 0,00028606 Дізнайтеся більше про ціну Rapids (RPD)

Токеноміка Rapids (RPD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rapids (RPD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RPD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RPD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RPD, досліджуйте ціну токена RPD в реальному часі!

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