Сьогоднішня ціна Rapids (RPD)

Поточна ціна Rapids (RPD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.07K USD. Ціна RPD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rapids:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85 USD

- зміна ціни Rapids протягом дня — +92.79%

- циркуляційна пропозиція – 10.39M USD

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