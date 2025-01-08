Ціна Rapids (RPD)
Поточна ціна Rapids (RPD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.07K USD. Ціна RPD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rapids:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85 USD
- зміна ціни Rapids протягом дня — +92.79%
- циркуляційна пропозиція – 10.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rapids до USD становила $ +0.00042029.
За останні 30 днів зміна ціни Rapids до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rapids до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rapids до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042029
|+92.79%
|30 днів
|$ 0
|+72.76%
|60 днів
|$ 0
|-29.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rapids: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+92.79%
+91.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.
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