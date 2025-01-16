Сьогоднішня ціна Raphael (RAPHAEL)

Поточна ціна Raphael (RAPHAEL) сьогодні становить 0.00549883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAPHAEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raphael:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58 USD

- зміна ціни Raphael протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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