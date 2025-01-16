Ціна Raphael (RAPHAEL)
Поточна ціна Raphael (RAPHAEL) сьогодні становить 0.00549883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAPHAEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raphael:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58 USD
- зміна ціни Raphael протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raphael до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raphael до USD становила $ -0.0008422695.
За останні 60 днів зміна ціни Raphael до USD становила $ -0.0011873904.
За останні 90 днів зміна ціни Raphael до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0008422695
|-15.31%
|60 днів
|$ -0.0011873904
|-21.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raphael: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-13.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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¥0.8605119067
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|1 RAPHAEL до INR
₹0.4752638769
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