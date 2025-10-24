Інформація щодо ціни RankFi (RANKFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,98%

Актуальна ціна RankFi (RANKFI) становить --. За останні 24 години RANKFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RANKFI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RANKFI змінився на -- за останню годину, -0,62% за 24 години та на +0,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RankFi (RANKFI)

Ринкова капіталізація $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,99K$ 10,99K $ 10,99K Циркуляційне постачання 999,41M 999,41M 999,41M Загальна пропозиція 999 408 392,866728 999 408 392,866728 999 408 392,866728

Поточна ринкова капіталізація RankFi — $ 10,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RANKFI — 999,41M, зі загальною пропозицією 999408392.866728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,99K.