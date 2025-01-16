Ціна RankerDao (RANKER)
Поточна ціна RankerDao (RANKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RANKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RankerDao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.47 USD
- зміна ціни RankerDao протягом дня — -1.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RankerDao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RankerDao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RankerDao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RankerDao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.85%
|30 днів
|$ 0
|-12.94%
|60 днів
|$ 0
|-15.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RankerDao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-1.85%
-1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RankerDAO, a Decentralized Autonomous Organization(DAO) that empowers crypto adopters to gain access to the biggest trend of blockchain-based activities from various verticals.Within the DAO, we have a Guild of Gamers who congregate around our gaming sub-guild and get the full benefits of their membership of the guild through innovative concepts taken through the emergent Social-Fi ecosystem.
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