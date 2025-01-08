Ціна Rangers Fan Token (RFT)
Поточна ціна Rangers Fan Token (RFT) сьогодні становить 0.00504042 USD з ринковою капіталізацією $ 96.63K USD. Ціна RFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rangers Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.84K USD
- зміна ціни Rangers Fan Token протягом дня — -9.13%
- циркуляційна пропозиція – 18.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rangers Fan Token до USD становила $ -0.000506624061332936.
За останні 30 днів зміна ціни Rangers Fan Token до USD становила $ -0.0012278392.
За останні 60 днів зміна ціни Rangers Fan Token до USD становила $ -0.0000833569.
За останні 90 днів зміна ціни Rangers Fan Token до USD становила $ -0.000637557446654089.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000506624061332936
|-9.13%
|30 днів
|$ -0.0012278392
|-24.35%
|60 днів
|$ -0.0000833569
|-1.65%
|90 днів
|$ -0.000637557446654089
|-11.22%
Останній аналіз цін Rangers Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
-9.13%
-3.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rangers Fan Tokens are offered on the Bitcichain infrastructure. You can support your team by purchasing Rangers Fan Tokens and have a say in your club by participating in special events and surveys created for fans. RFT Token is a token project developed on the Bitcichain infrastructure.
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