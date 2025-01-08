Сьогоднішня ціна Rangers Fan Token (RFT)

Поточна ціна Rangers Fan Token (RFT) сьогодні становить 0.00504042 USD з ринковою капіталізацією $ 96.63K USD. Ціна RFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rangers Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.84K USD

- зміна ціни Rangers Fan Token протягом дня — -9.13%

- циркуляційна пропозиція – 18.77M USD

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