Сьогоднішня ціна RandomDEX (RDX)

Поточна ціна RandomDEX (RDX) сьогодні становить 0.01035578 USD з ринковою капіталізацією $ 391.78K USD. Ціна RDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RandomDEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.87K USD

- зміна ціни RandomDEX протягом дня — -22.19%

- циркуляційна пропозиція – 37.84M USD

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