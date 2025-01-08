Ціна RandomDEX (RDX)
Поточна ціна RandomDEX (RDX) сьогодні становить 0.01035578 USD з ринковою капіталізацією $ 391.78K USD. Ціна RDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RandomDEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.87K USD
- зміна ціни RandomDEX протягом дня — -22.19%
- циркуляційна пропозиція – 37.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RandomDEX до USD становила $ -0.00295361966924756.
За останні 30 днів зміна ціни RandomDEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RandomDEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RandomDEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00295361966924756
|-22.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RandomDEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.28%
-22.19%
-46.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode.
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