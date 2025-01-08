Ціна Rand (RND)
Поточна ціна Rand (RND) сьогодні становить 0.00130206 USD з ринковою капіталізацією $ 7.77K USD. Ціна RND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rand:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.42 USD
- зміна ціни Rand протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 5.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rand до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rand до USD становила $ -0.0000105887.
За останні 60 днів зміна ціни Rand до USD становила $ +0.0000495329.
За останні 90 днів зміна ціни Rand до USD становила $ -0.0001021431705005448.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000105887
|-0.81%
|60 днів
|$ +0.0000495329
|+3.80%
|90 днів
|$ -0.0001021431705005448
|-7.27%
Останній аналіз цін Rand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RND - An in-app, native utility token designed on the Ethereum platform, to access the Rand Pro membership.
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