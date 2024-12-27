Ціна Ramses Exchange (RAM)
Поточна ціна Ramses Exchange (RAM) сьогодні становить 0.02810159 USD з ринковою капіталізацією $ 3.96M USD. Ціна RAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ramses Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.88K USD
- зміна ціни Ramses Exchange протягом дня — -8.93%
- циркуляційна пропозиція – 140.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ramses Exchange до USD становила $ -0.00275636120228962.
За останні 30 днів зміна ціни Ramses Exchange до USD становила $ +0.0019029441.
За останні 60 днів зміна ціни Ramses Exchange до USD становила $ +0.0345921833.
За останні 90 днів зміна ціни Ramses Exchange до USD становила $ +0.003531896113293497.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00275636120228962
|-8.93%
|30 днів
|$ +0.0019029441
|+6.77%
|60 днів
|$ +0.0345921833
|+123.10%
|90 днів
|$ +0.003531896113293497
|+14.38%
Останній аналіз цін Ramses Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-8.93%
+7.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.
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