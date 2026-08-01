Яка зараз ціна Ramses?

Ramses торгують за ₴0.538581596323913712000, що відображає зміну ціни на рівні -1.71% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як RAM порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.71% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо RAM перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Ramses виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),HyperEVM Ecosystem?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),HyperEVM Ecosystem RAM демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Ramses?

Ринкова капіталізація ₴26418896.58332233760000 розташовує RAM на #3395 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.5416153684119199792000 до ₴0.5505972378888038544000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують RAM?

Ramses згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку RAM?

З 49052091.43448171 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.