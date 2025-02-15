Ціна Ramon (RAMON)
Поточна ціна Ramon (RAMON) сьогодні становить 0.00741903 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ramon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.28M USD
- зміна ціни Ramon протягом дня — -24.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ramon до USD становила $ -0.002426297315722211.
За останні 30 днів зміна ціни Ramon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ramon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ramon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002426297315722211
|-24.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ramon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.03%
-24.64%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ramon is not just a memecoin—it’s a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn’t just about price action—it’s about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets.
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