Сьогоднішня ціна Ramifi Protocol (RAM)

Поточна ціна Ramifi Protocol (RAM) сьогодні становить 0.00824485 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ramifi Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.88 USD

- зміна ціни Ramifi Protocol протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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