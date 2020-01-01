Токеноміка Ramestta (RAMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Ramestta (RAMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ramestta (RAMA) For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity. it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second. Офіційний вебсайт: https://www.ramestta.com/ Купити RAMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ramestta (RAMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ramestta (RAMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 187,08K $ 187,08K $ 187,08K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 6,03M $ 6,03M $ 6,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 31,01M $ 31,01M $ 31,01M Історичний максимум: $ 2,4 $ 2,4 $ 2,4 Історичний мінімум: $ 0,02800942 $ 0,02800942 $ 0,02800942 Поточна ціна: $ 0,03100849 $ 0,03100849 $ 0,03100849 Дізнайтеся більше про ціну Ramestta (RAMA)

Токеноміка Ramestta (RAMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ramestta (RAMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAMA, досліджуйте ціну токена RAMA в реальному часі!

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