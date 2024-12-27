Сьогоднішня ціна Ramestta (RAMA)

Поточна ціна Ramestta (RAMA) сьогодні становить 0.090875 USD з ринковою капіталізацією $ 548.45K USD. Ціна RAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ramestta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.30K USD

- зміна ціни Ramestta протягом дня — -6.17%

- циркуляційна пропозиція – 6.03M USD

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