Сьогоднішня ціна Ramen (RAMEN)

Поточна ціна Ramen (RAMEN) сьогодні становить 0.237057 USD з ринковою капіталізацією $ 3.18M USD. Ціна RAMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ramen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.34K USD

- зміна ціни Ramen протягом дня — +3.64%

- циркуляційна пропозиція – 13.41M USD

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