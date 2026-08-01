Сьогоднішня ціна RAMCOIN

Поточна ціна RAMCOIN (RAM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAM до USD становить $ 0 за RAM.

RAMCOIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 643, з циркуляційною пропозицією у 999,27M RAM. Протягом останніх 24 годин RAM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RAM змінився на -0,86% за останню годину та на +8,33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RAMCOIN (RAM)

Ринкова капіталізація $ 23,64K$ 23,64K $ 23,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,64K$ 23,64K $ 23,64K Циркуляційне постачання 999,27M 999,27M 999,27M Загальна пропозиція 999 269 376,371126 999 269 376,371126 999 269 376,371126

Поточна ринкова капіталізація RAMCOIN — $ 23,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RAM — 999,27M, зі загальною пропозицією 999269376.371126. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,64K.