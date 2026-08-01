Сьогоднішня ціна Rally

Поточна ціна Rally (RLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RLY до USD становить $ 0 за RLY.

Rally наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375 594, з циркуляційною пропозицією у 5,01B RLY. Протягом останніх 24 годин RLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,4, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RLY змінився на +0,16% за останню годину та на -2,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rally (RLY)

Ринкова капіталізація $ 375,59K$ 375,59K $ 375,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 375,59K$ 375,59K $ 375,59K Циркуляційне постачання 5,01B 5,01B 5,01B Загальна пропозиція 15 000 000 000,0 15 000 000 000,0 15 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Rally — $ 375,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RLY — 5,01B, зі загальною пропозицією 15000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 375,59K.