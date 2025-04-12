Ціна Rake Finance (RAK)
Поточна ціна Rake Finance (RAK) сьогодні становить 5.6 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rake Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rake Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rake Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rake Finance до USD становила $ +0.6309772000.
За останні 60 днів зміна ціни Rake Finance до USD становила $ -0.0144412800.
За останні 90 днів зміна ціни Rake Finance до USD становила $ -1.563954838618382.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.6309772000
|+11.27%
|60 днів
|$ -0.0144412800
|-0.25%
|90 днів
|$ -1.563954838618382
|-21.83%
Останній аналіз цін Rake Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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