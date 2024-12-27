Ціна Raju the Elephant (RAJU)
Поточна ціна Raju the Elephant (RAJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.96K USD. Ціна RAJU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raju the Elephant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD
- зміна ціни Raju the Elephant протягом дня — +3.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raju the Elephant до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raju the Elephant до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raju the Elephant до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raju the Elephant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raju the Elephant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.62%
+3.83%
+4.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.
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