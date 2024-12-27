Сьогоднішня ціна Raju the Elephant (RAJU)

Поточна ціна Raju the Elephant (RAJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.96K USD. Ціна RAJU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raju the Elephant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD

- зміна ціни Raju the Elephant протягом дня — +3.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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