Ціна raiseme (RAISEME)
Поточна ціна raiseme (RAISEME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,46K USD. Ціна RAISEME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності raiseme:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни raiseme протягом дня — -8,73%
- циркуляційна пропозиція – 997,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни raiseme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни raiseme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни raiseme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни raiseme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін raiseme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,64%
-8,73%
-75,61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments. While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community. It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun. Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.
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