Сьогоднішня ціна raiseme (RAISEME)

Поточна ціна raiseme (RAISEME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21,46K USD. Ціна RAISEME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності raiseme:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни raiseme протягом дня — -8,73%

- циркуляційна пропозиція – 997,99M USD

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