Актуальна ціна Raise The Colours сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COLOURS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Raise The Colours (COLOURS)

Актуальна ціна 1 COLOURS до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни Raise The Colours (COLOURS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:18:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Raise The Colours (COLOURS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,55%

-0,00%

-6,27%

-6,27%

Актуальна ціна Raise The Colours (COLOURS) становить --. За останні 24 години COLOURS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COLOURS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COLOURS змінився на -0,55% за останню годину, -0,00% за 24 години та на -6,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Raise The Colours (COLOURS)

$ 10,69K
$ 10,69K$ 10,69K

--
----

$ 10,69K
$ 10,69K$ 10,69K

999,85M
999,85M 999,85M

999 847 303,7874129
999 847 303,7874129 999 847 303,7874129

Поточна ринкова капіталізація Raise The Colours — $ 10,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COLOURS — 999,85M, зі загальною пропозицією 999847303.7874129. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,69K.

Історія ціни Raise The Colours (COLOURS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raise The Colours до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raise The Colours до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raise The Colours до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raise The Colours до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,00%
30 днів$ 0+24,12%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Raise The Colours (COLOURS)

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Raise The Colours (USD)

Скільки коштуватиме Raise The Colours (COLOURS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Raise The Colours (COLOURS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Raise The Colours.

Перегляньте прогноз ціни Raise The Colours вже зараз!

COLOURS до місцевих валют

Токеноміка Raise The Colours (COLOURS)

Розуміння токеноміки Raise The Colours (COLOURS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COLOURS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Raise The Colours (COLOURS)

Скільки сьогодні коштує Raise The Colours (COLOURS)?
Актуальна ціна COLOURS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COLOURS до USD?
Поточна ціна COLOURS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Raise The Colours?
Ринкова капіталізація COLOURS — $ 10,69K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COLOURS?
Циркуляційна пропозиція COLOURS — 999,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COLOURS?
COLOURS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COLOURS?
Історична мінімальна ціна COLOURS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі COLOURS?
Актуальний обсяг торгівлі COLOURS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна COLOURS цього року?
COLOURS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COLOURS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:18:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

