Інформація щодо ціни Raise The Colours (COLOURS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,55% Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,27%

Актуальна ціна Raise The Colours (COLOURS) становить --. За останні 24 години COLOURS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COLOURS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COLOURS змінився на -0,55% за останню годину, -0,00% за 24 години та на -6,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Raise The Colours (COLOURS)

Ринкова капіталізація $ 10,69K$ 10,69K $ 10,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,69K$ 10,69K $ 10,69K Циркуляційне постачання 999,85M 999,85M 999,85M Загальна пропозиція 999 847 303,7874129 999 847 303,7874129 999 847 303,7874129

Поточна ринкова капіталізація Raise The Colours — $ 10,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COLOURS — 999,85M, зі загальною пропозицією 999847303.7874129. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,69K.