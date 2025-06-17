Ціна Rainmaker Games (RAIN)
Поточна ціна Rainmaker Games (RAIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.16K USD. Ціна RAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rainmaker Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rainmaker Games протягом дня — -6.00%
- циркуляційна пропозиція – 444.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rainmaker Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rainmaker Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rainmaker Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rainmaker Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.00%
|30 днів
|$ 0
|-66.50%
|60 днів
|$ 0
|-64.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rainmaker Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.65%
-6.00%
-16.75%
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