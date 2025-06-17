Сьогоднішня ціна Rainmaker Games (RAIN)

Поточна ціна Rainmaker Games (RAIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.16K USD. Ціна RAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rainmaker Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Rainmaker Games протягом дня — -6.00%

- циркуляційна пропозиція – 444.47M USD

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