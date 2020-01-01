Токеноміка Raini Studios Token (RST) Дізнайтеся ключову інформацію про Raini Studios Token (RST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Raini Studios Token (RST) Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Офіційний вебсайт: https://www.raini.io/ Купити RST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Raini Studios Token (RST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Raini Studios Token (RST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Загальна пропозиція: $ 919,28M $ 919,28M $ 919,28M Циркуляційна пропозиція: $ 565,02M $ 565,02M $ 565,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Історичний максимум: $ 0,13423 $ 0,13423 $ 0,13423 Історичний мінімум: $ 0,00114437 $ 0,00114437 $ 0,00114437 Поточна ціна: $ 0,00190546 $ 0,00190546 $ 0,00190546 Дізнайтеся більше про ціну Raini Studios Token (RST)

Токеноміка Raini Studios Token (RST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Raini Studios Token (RST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RST, досліджуйте ціну токена RST в реальному часі!

Прогноз ціни RST Хочете знати, куди рухається RST? Наша сторінка прогнозу ціни RST поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена RST зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!