Ціна RainbowToken (RAINBOWTOKEN)
Поточна ціна RainbowToken (RAINBOWTOKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.74K USD. Ціна RAINBOWTOKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RainbowToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.84 USD
- зміна ціни RainbowToken протягом дня — +69.29%
- циркуляційна пропозиція – 738.62T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RainbowToken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RainbowToken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RainbowToken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RainbowToken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+69.29%
|30 днів
|$ 0
|+129.56%
|60 днів
|$ 0
|+80.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RainbowToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+69.29%
+58.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RAINBOW is a hyper-deflationary, ethical DeFi token launched on the Binance Smart Chain which combines 7 features into a single cryptoasset. It was launched on 18th August 2021 and is developed and maintained by a team situated in the UK. The RAINBOW team have released a decentralized token launchpad service that specializes in user friendliness, flexibility and low fees. $RAINBOW will be used to reduce launch fees for developers on this platform.
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