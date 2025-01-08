Сьогоднішня ціна RainbowToken (RAINBOWTOKEN)

Поточна ціна RainbowToken (RAINBOWTOKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.74K USD. Ціна RAINBOWTOKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RainbowToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.84 USD

- зміна ціни RainbowToken протягом дня — +69.29%

- циркуляційна пропозиція – 738.62T USD

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